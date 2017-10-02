إدارة ميلان تعلن تجديد الثقة فى مونتيلا بعد «هزيمة روما»

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قررت إدارة نادي ميلان الإيطالي تجديد الثقة فى فينتشنزو مونتيلا،المدير الفني للفريق بعد الاجتماع الذى عقدوه اليوم، لبحث سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة بعد الهزائم المتتالية.

وبحسب الموقع الايطالي «فوتبول ايطاليا» تم عقد اجتماع اليوم بين مونتيلا وماركو فاسون، المدير التنفيذي للروسونيري، وماسيميليانو ميرابيلي، المدير الرياضي للنادي، تمت خلاله مناقشة أسباب سوء النتائج وخاصة المباراة الأخيرة أمام روما والتي انتهت بهزيمتهم 2-0 أمس،الأحد،وانتهى الاجتماع بالاستقرار على منح الثقة للمونتيلا خلال الفترة القادمة الذي طلب توفير مدرب لياقة بدنية جديد خلال الفترة القادمة بعد اقالته لايمانويل مارا مدرب اللياقة القديم نهاية الأسبوع الماضي.

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وكانت أنباء قد انتشرت عن تولي الايطالي انشيلوتي مهمة تدريب الفريق نظرًا لسوء النتائج بعد اقالته من تدريب بايرن ميونخ الألماني لنفس السبب.

يُذكر أن ميلان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 12 نقطة بفارق 9 نقاط عن نابولي متصدر جدول الترتيب.

