أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

هل ينجح «كوبر» في إيجاد بديل عبد الله السعيد أمام الكونغو ؟.. «التحرير» تجيب

Google+ Print
هل ينجح «كوبر» في إيجاد بديل عبد الله السعيد أمام الكونغو ؟.. «التحرير» تجيب هل ينجح «كوبر» في إيجاد بديل عبد الله السعيد أمام الكونغو ؟.. «التحرير» تجيب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعرض نجم منتخب عبد الله السعيد لتمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء الأهلي والنجم الساحلي، أمس الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك سيفتقد الوطني لجهود «السعيد» في المباراة الحاسمة أمام الكونغو يوم الأحد المقبل في استاد برج العرب، ويعتبر هيكتور  عبد الله السعيد أحد الركائز الأساسية، التي يعتمد عليها في تشكيلة المنتخب الوطني.

وقرر الأرجنتيني ضم الثلاثي مؤمن زكريا جناح الأهلي، وحسام حسن مهاجم سموحة، ومحمد فتحي لاعب وسط الإسماعيلي إلى معسكر الفراعنة لمواجهة الكونغو، وجاء قرار المدرب الأرجنتيني لتعويض غياب الثلاثي عبد الله السعيد وحسام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا" عن المباراة للإصابة.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية أبرز بدائل عبد الله السعيد في مباراة الكونغو المقبلة:

يجيد عبد الله السعيد نجم النادي الأهلي الاختراق من العمق، وأداء الأدوار الدفاعية، أبرز ما يميز أيضًا السعيد التمريرات الطولية المتقنة للأطراف الهجومية والمهاجم الأمامي مثل هدف منتخب مصر في مرمى أوغندا، عندما مرر السعيد كرة متقنة لمحمد صلاح، قبل أن يجيد التعامل معها ووضعها في الشباك.

عبد الله السعيد

لذلك سيبحث كوبر عن بديل يجيد أداء وظائف عبد الله السعيد الهجومية، وأيضًا الدفاعية في ظل اعتماد المدير الفني للمنتخب الوطني على لاعبين يجيدون النواحي الدفاعية.

كوبر

1- صالح جمعة:

شاهد أيضا

يجيد لاعب النادي الأهلي اللعب في العمق في مركز صناعة الألعاب الصريح، وأيضًا يتميز بالتمريرات المتقنة لأطراف الملعب الهجومية، أيضًا أبرز ما يميز صالح جمعة الاختراق من الأطراف والضغط من الأمام لتشكيل خطورة على مرمى المنافس، وأيضًا التسديد من بعد، لذلك سيجد هيكتور كوبر في «جمعة» البديل الأمثل لتعويض غياب عبد الله السعيد.

2- رمضان صبحي:

رمضان صبحي

تميل استراتيجية هيكتور كوبر إلى الاعتماد على عناصره الأساسية، وعدم دخول عناصر جديدة والتغير في أضيق الحدود لذلك من الممكن جدًا أن يعتمد المدير الفني على رمضان صبحي في هذا المركز على أن يشغل الجناح الأيسر الهجومي محمود تريزيجيه والجناح الأيمن محمد صلاح، ويجيد رمضان صبحي أيضًا أداء الأدوار الدفاعية والسيطرة على الكرة والدخول بها في الأماكن الهجومية، إلا أنه يعتبر من سلبيىات رمضان صبحي في هذا المركز عدم إجاده التسديدات بشكل متقن، وأيضًا الاختراق من عمق الملعب، فدائمًا يميل إلى الأجناب.

- تغير طريقة اللعب:

محمد-صلاح

هناك احتمالية، وإن كانت صعبة، أن يغير كوبر طريقة لعب المنتخب المصري، ويشغل محمد صلاح بديلًا لعبد الله السعيد في عمق الملعب واعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني هذه الطريقة من قبل في مباراة المنتخب أمام أوغندا في كأس أمم إفريقيا، حيث لعب محمد صلاح دور المهاجم الوهمي في غياب عبد الله السعيد وأمامه مروان محسن، وعلى أطراف الملعب الهجومية (رمضان صبحي - تريزيجيه).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين