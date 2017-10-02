هل ينجح «كوبر» في إيجاد بديل عبد الله السعيد أمام الكونغو ؟.. «التحرير» تجيب

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تعرض نجم منتخب مصر عبد الله السعيد لتمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء الأهلي والنجم الساحلي، أمس الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك سيفتقد المنتخب الوطني لجهود «السعيد» في المباراة الحاسمة أمام الكونغو يوم الأحد المقبل في استاد برج العرب، ويعتبر هيكتور كوبر عبد الله السعيد أحد الركائز الأساسية، التي يعتمد عليها في تشكيلة المنتخب الوطني.

وقرر الأرجنتيني ضم الثلاثي مؤمن زكريا جناح الأهلي، وحسام حسن مهاجم سموحة، ومحمد فتحي لاعب وسط الإسماعيلي إلى معسكر الفراعنة لمواجهة الكونغو، وجاء قرار المدرب الأرجنتيني لتعويض غياب الثلاثي عبد الله السعيد وحسام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا" عن المباراة للإصابة.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية أبرز بدائل عبد الله السعيد في مباراة الكونغو المقبلة:

يجيد عبد الله السعيد نجم النادي الأهلي الاختراق من العمق، وأداء الأدوار الدفاعية، أبرز ما يميز أيضًا السعيد التمريرات الطولية المتقنة للأطراف الهجومية والمهاجم الأمامي مثل هدف منتخب مصر في مرمى أوغندا، عندما مرر السعيد كرة متقنة لمحمد صلاح، قبل أن يجيد التعامل معها ووضعها في الشباك.

لذلك سيبحث كوبر عن بديل يجيد أداء وظائف عبد الله السعيد الهجومية، وأيضًا الدفاعية في ظل اعتماد المدير الفني للمنتخب الوطني على لاعبين يجيدون النواحي الدفاعية.

1- صالح جمعة:

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يجيد لاعب النادي الأهلي اللعب في العمق في مركز صناعة الألعاب الصريح، وأيضًا يتميز بالتمريرات المتقنة لأطراف الملعب الهجومية، أيضًا أبرز ما يميز صالح جمعة الاختراق من الأطراف والضغط من الأمام لتشكيل خطورة على مرمى المنافس، وأيضًا التسديد من بعد، لذلك سيجد هيكتور كوبر في «جمعة» البديل الأمثل لتعويض غياب عبد الله السعيد.

2- رمضان صبحي:

تميل استراتيجية هيكتور كوبر إلى الاعتماد على عناصره الأساسية، وعدم دخول عناصر جديدة والتغير في أضيق الحدود لذلك من الممكن جدًا أن يعتمد المدير الفني على رمضان صبحي في هذا المركز على أن يشغل الجناح الأيسر الهجومي محمود تريزيجيه والجناح الأيمن محمد صلاح، ويجيد رمضان صبحي أيضًا أداء الأدوار الدفاعية والسيطرة على الكرة والدخول بها في الأماكن الهجومية، إلا أنه يعتبر من سلبيىات رمضان صبحي في هذا المركز عدم إجاده التسديدات بشكل متقن، وأيضًا الاختراق من عمق الملعب، فدائمًا يميل إلى الأجناب.

- تغير طريقة اللعب:

هناك احتمالية، وإن كانت صعبة، أن يغير كوبر طريقة لعب المنتخب المصري، ويشغل محمد صلاح بديلًا لعبد الله السعيد في عمق الملعب واعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني هذه الطريقة من قبل في مباراة المنتخب أمام أوغندا في كأس أمم إفريقيا، حيث لعب محمد صلاح دور المهاجم الوهمي في غياب عبد الله السعيد وأمامه مروان محسن، وعلى أطراف الملعب الهجومية (رمضان صبحي - تريزيجيه).