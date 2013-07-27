الصحة: 20 قتيلا و177 مصابا باشتباكات الأمن ومؤيدى مرسى بمدينة نصر

قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، إن أحداث مدينة نصر اليوم السبت أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 177 آخرين حتى الآن، مؤكدا أن جثث القتلى موجودة فى مشرحة مستشفى التأمين الصحى.

وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، صباح السبت، أن جثث القتلى موجودة في مشرحة مستشفى التأمين الصحي.

يشار إلى أن الاشتباكات قد اندلعت، منذ الساعات الأولى من صباح السبت، بين مؤيدى الرئيس المعزول وقوات الأمن، وزعم المستشفى الميداني برابعة العدوية في وقت سابق سقوط 120 قتيلا و4500 مصاب في الاشتباكات .

أ ش أ