لسوء المعيشة وغلاء الأسعار.. "أسرة للبيع" بطنطا (صور)

الغربية - مروة شاهين :

رفع زوجان وأبناؤهما بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، لافتة كُتب عليها "أسرة مصرية للبيع"، بسبب غلاء الأسعار وضيق حالهم في مصاريف المعيشة.

وعبّر الزوجان عن حزنهما من غلاء الأسعار وعدم قدرتهما الإنفاق على أبنائهم، خاصة بعد وقف معاش الضمان الاجتماعي عنهم، وتجاهل المسئولين طلباتهم لإعادة الصرف أو معرفة سبب توقفه، وبعدما حاصرهم الفقر، رفعوا لافتات مكتوب عليها "أسرة مصرية للبيع موديل 25 يناير – 30/6"، ووضعوا رقم هاتف على اللافتة.

وتحدث الأمن الإداري لديوان عام المحافظة مع الأسرة لمعرفة هويتها ومطالباتها، لعرضها على اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وتبين أن الزوج يُدعى عباس علي خير الله، 44 عامًا، من عزبة طوخ مزيد، ومقيم بمساكن اشنواي، ويُعاني من نسبة عجز وزوجته عبير عبد الغفار، 33 عامًا، ولديهم ولد وبنت، هما: عبد الرحمن، بالصف الأول الثانوي ويعاني من نسبة عجز وراثي أيضًا، وندا بالصف السادس الابتدائي.

وتطالب الأسرة، المسئولين بالتدخل لإنقاذهم من لهيب الأسعار، لا سيما مع بدء العام الدراسي.