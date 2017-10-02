أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو - تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لقطاع غزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لقطاع غزة

10:39 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

بالفيديو - تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لقطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله

كتب - علاء المطيري:

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله إلى قطاع غزة، الاثنين، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بحضور وفد مصري.

وقال الحمد الله: "إننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة تؤسس لشراكة حقيقية في تحمل المسؤوليات لانتشال غزة من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مضيفًا: "يسرني أن ألبي هذه الدعوة، وأن اجتمع بكم في كنف غزة الأبية، وفي ظل أجواء تسودها الكثير من الإيجابية والتفاهم بل والطاقة لاستكمال بناء غزة وتلبية احتياجات وتطلعات أهلنا فيها".

ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني على "فيس بوك" مقاطع تظهر لحظة وصوله إلى معبر بيت حانون بالقطاع وجانب من الاجتماعات التي أجراها بالقطاع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي قادة حماس في غزة

    أخبار

  • الأحمد: نجاح مهمة الفلسطينية في غزة سيفتح المجال لخطوات أخرى

    أخبار

  • الحمد لله يعلن تسلم الحكومة الفلسطينية مهام قطاع غزة

    أخبار

  • رئيس الوزراء الفلسطيني من غزة: الحكومة تسلمت مهامها بموجب اتفاق القاهرة

    أخبار

إعلان

800e762188.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)