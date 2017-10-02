بالفيديو - تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لقطاع غزة

كتب - علاء المطيري:

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله إلى قطاع غزة، الاثنين، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بحضور وفد مصري.

وقال الحمد الله: "إننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة تؤسس لشراكة حقيقية في تحمل المسؤوليات لانتشال غزة من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مضيفًا: "يسرني أن ألبي هذه الدعوة، وأن اجتمع بكم في كنف غزة الأبية، وفي ظل أجواء تسودها الكثير من الإيجابية والتفاهم بل والطاقة لاستكمال بناء غزة وتلبية احتياجات وتطلعات أهلنا فيها".

ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني على "فيس بوك" مقاطع فيديو تظهر لحظة وصوله إلى معبر بيت حانون بالقطاع وجانب من الاجتماعات التي أجراها بالقطاع.