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ساويرس: حديثي عن قيادة المرأة السعودية للسيارة لدعم الخطوة وليس للمعايرة

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مصراوي Masrawy

ساويرس: حديثي عن قيادة المرأة للسيارة لدعم الخطوة وليس للمعايرة

10:48 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ساويرس: حديثي عن قيادة المرأة السعودية للسيارة لدعم الخطوة وليس للمعايرة

المهندس نجيب ساويرس

القاهرة- (مصراوي):

رد المهندس نجيب ساويرس، على التويتة التي أثارت غضب مواطنين سعوديين بشأن قيادة المرأة للسيارة، مؤكدًا أن حديثه في ذلك الأمر كان لتأييد القرار السعودي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ولم يكن به أي معايره أو خلاف.

وقال ساويرس، في تويتة، اليوم الاثنين: "لم يكن غرضي من التويتة إثارة أي خلاف أو معايره بين أشقاء و حلفاء، بل دعم وتشجيع المملكة على الخطوة التاريخية بالسماح بالمرأة بالقيادة فكفى !".

وكان ساويرس، نشر أمس صورة للمواطنة المصرية عباسية أحمد فرعلي، صاحبة أول رخصة قيادة سيارة في 25 يوليو 1919، وعلق عليها قائلًا: "عظيمة يا "، مما أثار غضب مواطنين سعوديين واعتبروها نوع من المعايره لتأخر صدور القرار في المملكة.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الثلاثاء 26 سبتمبر 2017، أمرا ملكيا سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء السعوديات لقيادة السيارات، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأفاد الإمر الملكي "أن أحكام نظام المرور بما فيها إصدار رخص القيادة ستطبق على الذكور والإناث على حد سواء".

واستند القرار إلى رأي "غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة".

وتابع "أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة".​

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مصراوي Masrawy

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