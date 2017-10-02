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«لوكاكو» يتعرض لإصابة مع منتخب بلجيكا

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«لوكاكو» يتعرض لإصابة مع منتخب بلجيكا «لوكاكو» يتعرض لإصابة مع منتخب بلجيكا

التحرير

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تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للإصابة في معسكر منتخب بلاده في أول يوم بعد انضمامه لهم.

وغادر روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، معسكر البلجيكي، بسبب الإصابة التي لحقت به.

وذكر الصحفي روب داوسون في «ESPN»: أن لوكاكو تعرض لإصابة في الكاحل وسوف يخضع للكشف الطبي للوقوف على فترة غيابه عن الفريق.

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وأضاف الصحفي: أن مهاجم منتخب البلجيكي لم يستطيع أن يستكمل المران، الإثنين، مع منتخب بلجيكا وهناك شكوك حول إمكانية مشاركته أمام البوسنة والهرسك وقبرص في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات في 2018.

وحسم بلجيكا تأهله لنهاية لكأس العالم في روسيا 2018 وهو الفريق الوحيد في أوروبا الذي تمكن من ذلك.

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التحرير

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