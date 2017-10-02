«لوكاكو» يتعرض لإصابة مع منتخب بلجيكا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للإصابة في معسكر منتخب بلاده في أول يوم بعد انضمامه لهم.

وغادر روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، معسكر المنتخب البلجيكي، بسبب الإصابة التي لحقت به.

وذكر الصحفي روب داوسون في شبكة «ESPN»: أن لوكاكو تعرض لإصابة في الكاحل وسوف يخضع للكشف الطبي للوقوف على فترة غيابه عن الفريق.

شاهد أيضا

وأضاف الصحفي: أن مهاجم منتخب البلجيكي لم يستطيع أن يستكمل المران، الإثنين، مع منتخب بلجيكا وهناك شكوك حول إمكانية مشاركته أمام البوسنة والهرسك وقبرص في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وحسم بلجيكا تأهله لنهاية لكأس العالم في روسيا 2018 وهو الفريق الوحيد في أوروبا الذي تمكن من ذلك.