أهالى طهطا بسوهاج يفوضون السيسى للقضاء على الارهاب

خرج مساء أمس وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم أكثر من عشرة آلاف مواطن بمدينة وقرى طهطا بسوهاج استجابة لدعوة الفريق اول عبد الفتاح السيسى للتظاهر تاييداً لخارطة الطريق التى وضعها الجيش المصرى للمرحلة القادمة وكذلك لتفويض الجيش والشرطة فى التعامل مع الإرهاب والعنف والذى انتهجته جماعة الإخوان وأنصارها خلال الفترة الماضية.

ورفع المتظاهرون أعلام مصر وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى ورددوا الهتافات المؤيدة للجيش وللسيسى والهتافات المنددة بالموقف الامريكى المعاكس لإرادة الشعب المصرى العظيم الذى خرج فى 30 يونيه وكرر خروجه فى 3 يوليو ومساء أمس ليؤكد اختياراته وسعادته بالتخلص من حكم الإخوان وجماعتهم .

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