ضبط الأسعار وتحذير المسيئين.. 7 رسائل لرئيس «النواب» في بداية الانعقاد الثالث

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وجه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، 7 رسائل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، التي عقدت ظهر اليوم الإثنين، بعد غياب نحو 3 أشهر؛ للإجازة البرلمانية للنواب.

عبد العال بدأ كلمته بتوجيه الشكر للنواب على أدائهم خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، كما وجه رسالة للمواطنين لطمأنتهم بشأن التشريعيات المقبلة، إضافة إلى مخاطبة الحكومة، كما وجه رسالة مباشرة لـ«كل من يحاولون تشويه صورة المجلس»، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

توجيه الشكر للنواب

عبد العال أشاد بالنواب خلال دوري الانعقاد الأولي والثاني، قائلاً: « لا شك أنكم أغلبية وأقلية، بجميع توجهاتكم، وبصدق تعاونكم وتفاعلكم مع هموم الشعب وتطلعاته وآماله، جديرون بالتصدى لقضاياه وطرح الحلول لمواجهتها، من خلال الدراسة الواعية والمتأنية لمشروعات القوانين، حتى تأتى معبرة عن آمال الشعب».

ونوه عبد العال باستخدام أعضاء المجلس وسائل الرقابة البرلمانية بحكمة وعقل، واصفًا أداءهم بالمخلص، الذي يستهدف الصالح العام.

ثوابت العمل البرلماني

وبيَّن عبد العال في كلمته بخمسة ثوابت وصفها بأنها حاكمة للعمل البرلماني، وتشكل ميثاقًا بين المنصة والنواب، على رأسها الالتزام واحترام الدستور والقانون واللائحة والسوابق والتقاليد البرلمانية، والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين، والمناقشة الواعية لما تقدمه الحكومة من برامج، بالإضافة إلي أن الحرية وإن كانت حقًا، لكنها ليست فوضى أو حقًا مطلقًا، يمارسه الفرد بغض النظر عن حرية الآخرين ومصلحة الدولة، فضلاً عن الحرص على التصدى لمشكلات الجماهير، والرقابة على أعمال الحكومة، باستخدام الأدوات الرقابية كافة، وأخيرًا استخدام الدبلوماسية البرلمانية النشطة للتأكيد عن قيم الدولة، والسلام العادل الشرعية الدولية.

ضبط الأسعار

ووجه رسالة إلي الحكومة مشيرًا إلى أن أعضائها تحملوا المسئولية الوطنية في ظروف دقيقة، واتخذوا قرارات اصلاحية جريئة بدعم من القيادة السياسية ومجلس النواب، وبصبر وتحمل من الشارع المصري.

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وطالب وزراء الحكومة ببذل مزيد من الجهد فى سبيل ضبط الأسعار، وتحقيق الرقابة على الأسواق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يرى المواطن نتائج هذه القرارات فى أقرب وقت ممكن

طموحات المواطن

ولم تخل كلمة عبد العال من توجيه رسالة للرأي العام والمواطنين قائلاً: «إن الدولة بجميع مؤسساتها، وفى مقدمتها مجلس النواب، المعبر عنكم، حريصة على تحقيق مصالحكم والاستماع إلى أصواتكم ونسعى لتحقيق طموحاتكم، ونعلم ما تحملتموه فى سبيل استقرار الوطن وتقدمه للأمام، ونعدكم بالاستمرار فى تحمل المسئولية بأمانة وصدق».

المسيئون للبرلمان

وهاجم رئيس مجلس النواب، خلال كلمته من سماهم بكل من يحاولون تشويه صورة المجلس، قائلاً: « أذكركم أن المجلس عصى على محاولاتكم، وسبق له أن حاسب المقصر والمخطئ، وأنزل العقوبات والجزاءات البرلمانية الرادعة على التصرفات والأفعال التى ارتكبها المخالفون، جزاء وفاقا لهم، وسوف يكون المجلس حريصًا على محاسبة المقصرين على تصرفاتهم بحزم وقوة».

ولفت إلي أن البرلمان سيقوم بتوقيع الجزاءات الرادعة والمتناسبة مع الأفعال التى ارتكبها هؤلاء المخالفون ممن أرادوا المساس بهيبة المجلس وصورته والإخلال بنظام العمل فيه».

تحية القوات المسلحة

وتابع «عبد العال» في كلمته: «ونحن أيضًاعلى أبواب انتصارات أكتوبر علينا أن نحيى من خطط لهذه المعارك وترك الأبطال ينفذون ما قاموا بتخطيطه، نحيى الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، ونحيى أيضًا بطل الحرب والسلام السيد الرئيس محمد أنور السادات، والتحية موصولة لكل قادة الأسلحة فى حرب أكتوبر ولكل الجنود ولكل قواتنا المسلحة».

وأضاف: «ولن نكون أوفياء لمصر التى أحاطها الله بعنايته، إلا إذا مددنا أيدينا فى تكتل وصلابة، وبقلوب صافية فى سعينا وتعاوننا، لتقديم الحياة الكريمة والبيت السعيد لكل مصرى ومصرية، رافعين أعلام البناء والشرف والنزاهة».