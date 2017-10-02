لميس الحديدي من رام الله: محاولة جديدة للمصالحة بين فتح وحماس

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شكرت الإعلامية لميس الحديدي، التليفزيون الفلسطيني على استضافته لها في إحدى استديوهاته، وبث برنامجها «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي».

وقالت الإعلامية: «هذه المرة لا نبث من القاهرة، ولكن نبث من رام الله.. وأشكر التلفزيون الفلسطيني على استضافتنا.. القضية الفلسطينية ستظل هي الأهم لمصر».

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وتابعت، اليوم كانت هناك خطوة هامة جدًا، إذ وصلت حكومة رام الله إلى قطاع غزة، بعد التفاهمات الفتحاوية الحمساوية»، مشيرة إلى أنه بعد 11 سنة من القطيعة والانقسام تكبد فيها الاقتصاد الفلسطيني ما تكبد تعود المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأضافت، «نحن الآن في محاولة جديدة للمصالحة بين فتح وحماس، نظن أنها محاولة جادة للغاية برعاية مصر»، لافتة إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية التي دفع فيها الشعب المصري الدم منذ عام 1948، لذلك تعتبرها القاهرة قضية أمن قومي.