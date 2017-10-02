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انفجار ماسورة مياه يغرق الشوارع بمدينة أسيوط

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انفجار ماسورة مياه يغرق الشوارع بمدينة أسيوط انفجار ماسورة مياه يغرق الشوارع بمدينة أسيوط

التحرير

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كتب - محمد ممدوح
انفجرت ماسورة المياه الرئيسية بشارع الهلالي في مدينة أسيوط إثر حدوث كسر مفاجئ بها، ما أدى إلى غرق الشوارع وإعاقة الحركة المرورية بالشارع.

وأوضح مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط أنه تم عمل مناورات بـ"محابس" المنطقة وفتحها على خطوط بديلة لتجنب قطع المياه عن المنطقة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاحات، لافتا إلى أن الشركة أعلنت عن الاستنفار لاحتواء الانفجار المفاجئ لخط المياه والعمل على عدم تأثر الأهالي بمستوى الخدمة المقدمة.

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وتحاول شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي شرق أسيوط السيطرة على الموقف وشفط المياه من الشوارع عن طريق دفع بسيارات الكسح لإعادة حركة المرور بشكل طبيعي؛ بينما قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بتحويل خطوط السير بالمنطقة لضمان السيولة المرورية.

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