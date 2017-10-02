أحمد موسى يطالب بمنع صاحبة «ماراثون المضاجعة» من دخول مصر

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طالب الإعلامي أحمد موسى، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمنع دخول البولندية آلنا ليوسكا، والمعروفة إعلاميًا بـ«صاحبة ماراثون المضاجعة» من دخول مصر، وذلك بعد إعلانها عن رغبته في تحقيق رقمًا قياسيًا في مضاجعة الرجال في كل دولة حول العالم.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «ليوسكا قالت إنها تنظر موافقة أمنية لدخول مصر، وأطالب الجهات الأمنية برفض دخولها البلاد».

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وحسب تقارير إعلامية، فإن البولندية زارت عدة دول عربية ضمن جولتها لـ«مارثون المضاجعة» برفقة طاقم الشركة المنظمة لذلك الماراثون، فيما رفضت دول عربية أخرى، بينها الأردن والسعودية وتونس واليمن، السماح لها بدخول أراضيها.

