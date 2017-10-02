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"الوزراء": إعداد تقرير يتضمن مشروعات قوانين الحكومة خلال عام ونصف

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مصراوي Masrawy

"الوزراء": إعداد تقرير يتضمن مشروعات قوانين خلال عام ونصف

10:13 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعرض تقريرا يتضمن ما تم تنفيذه خلال عام ونصف من مارس ٢٠١٦ إلى سبتمبر ٢٠١٧، ويتضمن كافة مشروعات القوانين التي أعدتها الحكومة، في إطار برنامج الحكومة والاصلاحات الاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات له مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن التقرير سيتضمن موقف المشروعات المتوقفة التي تم استكمالها وموقف تقدم الأعمال وكذلك المشروعات الجارية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات كثيرة تم الانتهاء منها، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات قومية كبرى.

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح سيفتتح عددًا من المشروعات في قطاع المرافق والكهرباء خلال شهر ديسمبر المقبل، وستكون نقلة نوعية مهمة جدا فيما يتعلق بمشروعات الكهرباء وإنشاء المستشفيات.

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مصراوي Masrawy

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