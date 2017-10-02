مجلس حكماء المسلمين يدين هجوم "لاس فيجاس"

كتب- محمود مصطفى:

ندد مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات، بحادث إطلاق النار الإجرامي المروع، الذي وقع الاثنين، في مدينة "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المصابين.

وشدد مجلس حكماء المسلمين، في بيان له الاثنين، على أن خريطة استهداف الأبرياء والآمنين توسعت حتى كادت تعم العالم بأسره، إذ لم يعد هناك من هو بمأمن من تلك الهجمات المروعة، الأمر الذي يستوجب تعاون وتعاضد كل القوى والمنظمات الدولية، في مواجهة من يبثون أفكار الكراهية والتطرف، ومحاصرة من يدعمهم ويمولهم.

وأعرب المجلس عن خالص مشاعر المواساة والتعازي لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.