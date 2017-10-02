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البيت الأبيض: النقاش حول تشديد قوانين حيازة السلاح سابق لأوانه

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: النقاش حول تشديد قوانين حيازة السلاح سابق لأوانه

10:12 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

البيت الأبيض: النقاش حول تشديد قوانين حيازة السلاح سابق لأوانه

واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض أنه من السابق لأوانه إجراء نقاش حول تشديد قوانين حيازة السلاح على خلفية الهجوم الذي وقع في لاس فيجاس وأسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين:" سيكون من السابق لأوانه مناقشة أي إجراءات سياسية طالما لم نعرف بشكل كامل ما الذي حدث بالأمس".

وتابعت أن الرئيس دونالد أوضح مرارا أنه من مؤيدي التعديل الدستوري الثاني والذي يؤكد على الحق الأساسي للمواطن الأمريكي في حيازة أسلحة نارية.

كان قناص،64 عاما، فتح النار، مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي) على رواد مهرجان موسيقي في لاس فيجاس فأوقع عشرات القتلى ومئات المصابين، ولم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن لقي مثل هذا العدد من الأشخاص حتفه في جرائم من هذا النوع.

وتعالت مطالب في أعقاب الهجوم مباشرة بتعديل اللوائح الخاصة بحيازة الأسلحة النارية.

يذكر أن ولاية نيفادا (التي تقع بها مدينة لاس فيجاس) تعتبر من الولايات المتساهلة بشكل خاص في إصدار تصاريح حيازة الأسلحة النارية.

ووقف ترامب ونائبه مايك بينس وزوجتاهما دقيقة حداد أمام البيت الأبيض حدادا على أرواح ضحايا الهجوم.

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