الجامعة العربية: حادث لاس فيجاس "صادم"

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها تجاه حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأبرياء، معربة عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي - في بيان اليوم - عن شعوره بالصدمة والحزن، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يبرر، تحت أية حجة أو دافع، ارتكاب هذا العمل الإجرامي الذي يرقى لكونه مذبحة يندى لها الجبين في ظل ما شهده من استهداف عشوائي ووحشي للأبرياء، ومن بينهم نساء وأطفال، بدون أي ذنب اقترفوه، وبما أدى أيضا إلى نشر الذعر والهلع بينهم، وإلى تهديد الأمن المجتمعي".

وأضاف المتحدث: "هذا الحادث يأتي ليؤكد من جديد أن الإرهاب ليس له دين أو وطن أو هوية بعينها، وأنه شر أصبح يطول كافة المجتمعات الإنسانية؛ الأمر الذي يحتم ضرورة العمل على تعزيز جهود التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية في كافة الدول، وأيضا على المستوى الجماعي الدولي، من أجل دحر هذا الخطر المتصاعد الذي يهدد مبادئ الإنسانية، ولمواجهة التوجهات الفكرية المتطرفة وغير السوية التي تدفع الجماعات والأفراد للقيام بمثل هذه الأعمال استنادا إلى منطلقات مختلة غير سوية".