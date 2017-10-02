أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تعليم القليوبية" تحيل شكوى طالب بالصف الثالث الابتدائي للشئون القانونية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تعليم القليوبية" تحيل شكوى طالب بالصف الثالث الابتدائي للشئون القانونية

10:13 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة الشكوى المقدمة من شوقية إسماعيل، جدة الطفل عفيفي محمد عفيفي، الطالب بالصف الثالث الابتدائي، بمدرسة الرملة الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة بنها التعليمية، والتي أشارت فيها إلى تعرضه للضرب من إحدى المعلمات بالمدرسة، إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق.

كما قرر تشكيل لجنة من التوجيه الفني، وإدارة المتابعة للتوجه للمدرسة، ومتابعة العملية التعليمية، وفحص ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.

وحذر عجلان من استخدام العقاب البدني أو اللفظي مع الطلاب، وأنه سيجري إحالة كل من يتورط في استخدام ذلك العقاب للتحقيق.

كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، التقى بالطالب الذي حضر للمديرية عقب انتهاء اليوم الدراسي، وقام بتهدئته، وتقديم الحلوى له، وأكد له أن جميع الطلاب هم بمثابة الأبناء، وأن المدرسة للتعليم وتقديم القيم والأخلاق، مطالبًا إياه بالاجتهاد في الدراسة وتحصيل العلم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعليم دمياط: توزيع طلاب "التربية العملي" على مدارس القرى

    أخبار

  • انطلاق حملة التوعية السياحية والأثرية بالقليوبية

    أخبار

  • وكيل تعليم دمياط يقود "الأتوبيس الطائر" لمراقبة المدارس "صور"

    أخبار

  • لجان "الأوتوبيس الطائر" بكفر الشيخ تنتدب 67 معلما لسد العجز بمدارس

    أخبار

إعلان

f5a05a2ca7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة