"تعليم القليوبية" تحيل شكوى طالب بالصف الثالث الابتدائي للشئون القانونية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة الشكوى المقدمة من شوقية إسماعيل، جدة الطفل عفيفي محمد عفيفي، الطالب بالصف الثالث الابتدائي، بمدرسة الرملة الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة بنها التعليمية، والتي أشارت فيها إلى تعرضه للضرب من إحدى المعلمات بالمدرسة، إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق.

كما قرر تشكيل لجنة من التوجيه الفني، وإدارة المتابعة للتوجه للمدرسة، ومتابعة العملية التعليمية، وفحص ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.

وحذر عجلان من استخدام العقاب البدني أو اللفظي مع الطلاب، وأنه سيجري إحالة كل من يتورط في استخدام ذلك العقاب للتحقيق.

كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، التقى بالطالب الذي حضر للمديرية عقب انتهاء اليوم الدراسي، وقام بتهدئته، وتقديم الحلوى له، وأكد له أن جميع الطلاب هم بمثابة الأبناء، وأن المدرسة للتعليم وتقديم القيم والأخلاق، مطالبًا إياه بالاجتهاد في الدراسة وتحصيل العلم.