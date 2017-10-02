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محافظة شمال سيناء وجامعة العريش تساهمان في علاج طالبة بمبلغ 180 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

محافظة شمال سيناء وجامعة العريش تساهمان في علاج طالبة بمبلغ 180 ألف جنيه

10:10 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

محافظة شمال سيناء وجامعة العريش تساهمان في علاج طالبة بمبلغ 180 ألف جنيه

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور

شمال سيناء - (أ. ش. أ):
قرر محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، المساهمة في علاج طالبة بجامعة العريش بتكلفة 180 ألف جنيه.

وأوضح بيان للمحافظة، اليوم الإثنين، أن الطالبة "آية ع أ." تعاني من ورم ليمفاوي، وأنها تحتاج إلى جراح زرع نخاع تتكلف 180 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الطالبة أرسلت طلبًا إلى المحافظ للمطالبة بتدبير تكاليف علاجها، وعلى الفور جرى استدعاء أمين عام الجامعة ومديرة الإدارة الطبية بها، وأجرى المحافظ اتصالاً هاتفيًا مع الطالبة لمعرفة أسباب الشكوى.

وأشار البيان، إلى أن المحافظ قرر، بعد الاتصال برئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي، أن تتحمل المحافظة مبلغ 40 ألف جنيه من جراحة زرع النخاع للطالبة المريضة، على أن تتحمل الجامعة مبلغ 140 ألف جنيه، مضيفا أنه سبق للجامعة تحمل تكلفة علاجها بمبلغ 200 ألف جنيه.

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