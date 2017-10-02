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مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات لضباط المباحث

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مصراوي Masrawy

مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات لضباط المباحث

10:05 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات لضباط المباحث

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، اليوم الاثنين، حركة تنقلات لعدد من ضباط المباحث بالمحافظة.

تضمنت الحركة كلاً من النقيب محمد ناصر من كفر شكر إلى قليوب، والنقيب محمود غزال من قسم ثان بنها إلى كفر شكر، والنقيب عمرو جودة من ثان شبرا لضابط فرع بشبرا، والنقيب كريم وسام من فرع شبرا الي مباحث الطرق، والنقيب مصطفي هاشم من الطرق إلى مركز بنها، والملازم أول علي أحمد من ثان بنها إلى تنفيذ الأحكام، وملازم أول عبد الله خالد من أول شبرا إلى العبور، وملازم أول حسام طارق من كفر شكر إلى ثان بنها.

كما جرى تعيين العقيد حسني نصار وكيلاً لقسم مباحث جرائم النفس.

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مصراوي Masrawy

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