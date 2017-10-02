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الادعاء الأمريكي: مفجر حي تشيلسي في نيويورك ظن أنه في "حرب مقدسة"

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مصراوي Masrawy

الادعاء الأمريكي: مفجر حي تشيلسي في نيويورك ظن أنه في "حرب مقدسة"

10:08 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

انفجار حي تشيلسي في نيويورك

نيويورك - (د ب أ)

قال ممثلو الادعاء العام في نيويورك إن المشتبه به في سلسلة من التفجيرات التي وقعت في مدينتي نيويورك ونيوجيرسي ظن أنه "جندي في حرب مقدسة (جهاد) ضد الأمريكيين".

واتهم احمد رحمى، 29 عاما، وهو مواطن أمريكي من أصول أفغانية نشأ في نيوجيرسي، بزرع قنابل في نيوجيرسي وحى تشيلسي في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

وكانت عبارة "أصوات القنابل ستسمع في الشوارع"، من بين عبارات وجمل أخرى تم العثور عليها في مذكرة صادرتها الشرطة عندما اعتقلت رحمي في سبتمبر 2016 .

ومن بين العبارات الأخرى التي قرأت علي هيئة المحلفين "هاجموا الكفار في فناءهم الخلفي" و"الموت جزاء لظلمكم".
وقالت ممثلة الادعاء شون كراولي عندما بدأت المحاكمة إن "العبارات المكتوبة في المذكرة كانت "اعترافا مكتوبا من رحمي".

واضافت للمحكمة أن "المتهم ارتكب هجوما ارهابيا وهو هجوم على أمريكيين".

وقد اصيب أكثر من 30 شخصا من بينهم مواطن اسباني وآخر بريطاني في الهجمات التي شنها "مفجر تشيلسي"، وهو اللقب الذي اطلقته عليه وسائل الاعلام المحلية.

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مصراوي Masrawy

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