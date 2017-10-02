ترامب وميلانيا يقفان دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجوم لاس فيجاس
ترامب وميلانيا يقفان دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجوم لاس فيجاس
10:07 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
الرئيس الأمريكي و زوجته
واشنطن - (د ب أ)
وقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس وزوجتهما دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار الذي استهدف حشودا جماهيرية في مدينة لاس فيجاس.
وخرج ترامب وبنس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب والسيدة الثانية كارين بنس من البيت الأبيض وساروا عدة خطوات في الحديقة الرئاسية, وتوقفوا للحظة في تمام الساعة 0240 مساءاً (1840 بتوقيت جرينتش) في الوقت الذي بدأ فيه قرع الجرس.
ووقف طاقم العاملين بالبيت الأبيض وهم في حالة صمت بجانب كل من ترامب وزوجته وبنس وزوجته لدى وقوفهم صامتين تكريما لضحايا الهجوم الذي اسفر عن مقتل 58 شخصا وأصابة أكثر من 500 آخرين.
يذكر أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن منفذه شخص اعتنق الإسلام منذ عدة أشهر.
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