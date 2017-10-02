أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب وميلانيا يقفان دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجوم لاس فيجاس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وميلانيا يقفان دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجوم لاس فيجاس

10:07 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ترامب وميلانيا يقفان دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجوم لاس فيجاس

الرئيس الأمريكي و زوجته

واشنطن - (د ب أ)
وقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس وزوجتهما دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار الذي استهدف حشودا جماهيرية في مدينة لاس فيجاس.

وخرج ترامب وبنس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب والسيدة الثانية كارين بنس من البيت الأبيض وساروا عدة خطوات في الحديقة الرئاسية, وتوقفوا للحظة في تمام الساعة 0240 مساءاً (1840 بتوقيت جرينتش) في الوقت الذي بدأ فيه قرع الجرس.

ووقف طاقم العاملين بالبيت الأبيض وهم في حالة صمت بجانب كل من ترامب وزوجته وبنس وزوجته لدى وقوفهم صامتين تكريما لضحايا الهجوم الذي اسفر عن مقتل 58 شخصا وأصابة أكثر من 500 آخرين.

يذكر أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن منفذه شخص اعتنق الإسلام منذ عدة أشهر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هجوم لاس فيجاس يُعيد إلى الأذهان هجوم جامعة تكساس 1966

    أخبار

  • روايات من "مسرح الرعب" في لاس فيجاس: الطلقات كانت كالأمطار على الحشود

    أخبار

  • جوتيريش يعرب عن صدمته حيال هجوم لاس فيجاس

    أخبار

  • هجوم "لاس فيجاس".. 7 فيديوهات ترصد تحول صالة موسيقى إلى "حمام دماء"

    أخبار

إعلان

16b49ba6ce.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين