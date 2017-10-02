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رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في الشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في الشرق الأوسط

10:06 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في الشرق الأوسط

الجنرال فاليري جيراسيموف

موسكو - (أ ش أ):

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، الوضع في الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه بمبادرة من الجانب الأمريكي جرى اتصال هاتفي بين الجانبين، موضحا أنهما تبادلا الآراء بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على مواصل الاتصالات الدورية بينهما في هذا الصدد.

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مصراوي Masrawy

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