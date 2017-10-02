أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أبو ريدة: دعم كوبر واجب على اتحاد الكرة (فيديو)

Google+ Print
أبو ريدة: دعم كوبر واجب على اتحاد الكرة (فيديو) أبو ريدة: دعم كوبر واجب على اتحاد الكرة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أنه يأمل في حسم الوطني بطاقة تأهله لكأس العالم في مواجهة الكونغو المقبلة، مشيرًا إلى أن المنتخب عبر مرحلة في غاية الأهمية في الـ 4 جولات الأولى من دور المجموعات بالتصفيات.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، في لقاء «حلم المونديال»، حيث سيتأهل المنتخب رسميًا في حالة فوزه، إذا تعثرت أوغندا أمام غانا. 

وتحدث «أبو ريدة»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة ON sport، عن مستقبل الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب، موضحًا أن هناك تعاقد مع المدرب سيتم تنفيذه لنهايته ومن غير الواقعي التفكير في انهاء التعاقد بعد النتائج التي تحققت حتى الآن، معلقًا: «واجب اتحاد الكرة دائمًا هو دعم الجهاز الفني».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)