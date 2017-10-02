أبو ريدة: دعم كوبر واجب على اتحاد الكرة (فيديو)

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أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أنه يأمل في حسم المنتخب الوطني بطاقة تأهله لكأس العالم في مواجهة الكونغو المقبلة، مشيرًا إلى أن المنتخب عبر مرحلة في غاية الأهمية في الـ 4 جولات الأولى من دور المجموعات بالتصفيات.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، في لقاء «حلم المونديال»، حيث سيتأهل المنتخب رسميًا في حالة فوزه، إذا تعثرت أوغندا أمام غانا.

وتحدث «أبو ريدة»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة ON sport، عن مستقبل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، موضحًا أن هناك تعاقد مع المدرب سيتم تنفيذه لنهايته ومن غير الواقعي التفكير في انهاء التعاقد بعد النتائج التي تحققت حتى الآن، معلقًا: «واجب اتحاد الكرة دائمًا هو دعم الجهاز الفني».