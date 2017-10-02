اختبار طبي لثلاثي الدراويش قبل المشاركة في التدريبات

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أكد الدكتور مجدى الباز،رئيس الجهاز الطبى لنادي الإسماعيلى،أنه سيتم إجراء اختبار طبى على كلًا من حسنى عبدربه وباهر المحمدى وأحمد دويدار ثلاثي الفريق، غدًا الثلاثاء لتحديد مدى الإصابة وموقفهم النهائي من المشاركة في التدريبات الجماعية.

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وواصل في تصريحاته للموقع الرسمي للدراويش، أن دويدار كان يعانى من شد فى العضلة الضامة، وحسني من رشح فى الركبة بينما يعانى باهر المحمدي من التواء فى الأنكل، كما سيتم إجراء فحص على الثنائى أيمن رجب وباسم عبد العزيز، على أن ينتظما في التدريبات نهاية عقب الانتهاء من التأهيل،نهاية الاسبوع.

ويستعد الفريق لمباراة الانتاج الحربى في الـ13 من أكتوبر المُقبل ضمن مباريات الاسبوع الخامس من مسابقة الدورى العام، حيث يقبع الدراويش المركز السادس برصيد 7 نقاط، ويحتل الانتاج المركز الرابع برصيد 8 نقاط.