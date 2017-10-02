غادة والي في الأردن لترأس الدورة 70 لوزراء الشئون الاجتماعية
غادة والي في الأردن لترأس الدورة 70 لوزراء الشئون الاجتماعية
09:46 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب- طه عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، متوجهة إلى الأردن للمشاركة في أعمال الدورة العادية السبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب "عربال".
ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة غدًا وبعد غد، وتتناول عددًا من الموضوعات المهمة منها المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي، ورفع مشاريع القرارات لدورة الـ 37 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
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