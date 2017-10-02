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غادة والي في الأردن لترأس الدورة 70 لوزراء الشئون الاجتماعية

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مصراوي Masrawy

غادة والي في الأردن لترأس الدورة 70 لوزراء الشئون الاجتماعية

09:46 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

غادة والي في الأردن لترأس الدورة 70 لوزراء الشئون الاجتماعية

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، متوجهة إلى الأردن للمشاركة في أعمال الدورة العادية السبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب "عربال".

ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة غدًا وبعد غد، وتتناول عددًا من الموضوعات المهمة منها المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي، ورفع مشاريع القرارات لدورة الـ 37 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

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