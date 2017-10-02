هجوم لاس فيجاس يُعيد إلى الأذهان هجوم جامعة تكساس 1966

واشنطن - (د ب أ)

يُعيد الهجوم الدموي الذي شهدته مدينة لاس فيجاس اليوم الاثنين، إلى الأذهان هجوم إطلاق النار الذي نُفذ منذ أكثر من 50عاما من برج ساعة جامعة تكساس، إذ يتشابه الهجومان من حيث الموقع والصدمة التي أصابت الولايات المتحدة.

ففي مذبحة عام 1966، حمل القاتل مخزونا من الأسلحة والذخائر إلى مكان مرتفع على بعد 100 متر من منصة مراقبة البرج، وفتح النار على الأشخاص أدناه. وخلف هذا الهجوم 16 قتيلاً و31 مصاباً.

واصاب هذا الهجوم حينها المجتمع الأمريكي بصدمة، وظل هذا الهجوم حادث إطلاق النار الجماعي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة لعقود.

وواصل منفذ الهجوم، تشارلز ويتمان، إطلاق النار لمدة 90 دقيقة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المارة في 1 أغسطس، 1966 بينما كان ضباط الشرطة على الأرض يتحينون فرصة لاستهدافه. وأطلقوا النار عليه في نهاية المطاف بعد أن صعدوا سلالم البرج.

وكما هو الحال في هجوم لاس فيجاس، استهدف ويتمان المواطنين العُزل والأهداف السهلة. وقتل ويتمان ثلاثة أشخاص داخل البرج نفسه و 11 شخصاً متمركزين أعلى المنصة وأطلق النار على أمه وزوجته في منازلهم في الليلة السابقة. وقد توفيت الضحية ال 17 في عام 2001 متأثرة بجراح أُصيب بها في هذا الهجوم.

وكان ويتمان، وهو جندي سابق في سلاح البحرية الأمريكية(المارينز) وطالب سابق في كلية الهندسة بالجامعة، يبلغ من العمر 25 عاما، وقناصاً ماهراً في اصطياد الأشخاص من على بعد 500 متر.

وكشفت التحقيقات أن ويتمان بدأ يعاني من مشاكل نفسية خطيرة، بعد أن انفصلت والدته عن والده قبل بضعة أشهر من تنفيذه للهجوم. وكان ويتمان أخبر طبيبا نفسيا بأنه تنتابه نوبات غضب لا يمكن السيطرة عليها.

وعثر المحققون على مذكرة تصف كراهيته لعائلته، ويُطالب فيها بإجراء تشريح للجثة بعد وفاته لمعرفة ما إذا كان يعاني من أي اضطرابات عقلية .