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وزارة الخارجية تحث المواطنين على التأكد من سلامة إجراءات استقدامهم للعمل في لبنان

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مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية تحث المواطنين على التأكد من سلامة إجراءات استقدامهم للعمل في لبنان

09:48 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

وزارة الخارجية تحث المواطنين على التأكد من سلامة إجراءات استقدامهم للعمل في لبنان

(مصراوى):
أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين، توخي أقصى درجات الحذر في إتباع الإجراءات القانونية الخاصة باستقدامهم للعمل في لبنان، والتأكد من توافر فرص عمل حقيقية لدى كفلاء موثوقين، وفي إطار المهن التي يجيز القانون ممارستها لغير اللبنانيين.

كما طالبت الوزارة المواطنين عدم سداد مبالغ مالية لشبكات السمسرة التي يعمل أغلبها تحت ستار شركات التنظيف، والتي تقوم باستقدام العمالة دون توفير فرص عمل حقيقية مما يؤدي إلى عملهم في وظائف غير التي حضروا للعمل بها، حيث يترتب على ذلك صعوبة الحصول على الإقامة أو انتهاء الأمر بالترحيل من قبل السلطات اللبنانية لمخالفة نظام العمل.

وتحث وزارة الخارجية المواطنين الراغبين بالعمل في لبنان على التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، وجدية فرص العمل المتاحة من خلال المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت الذي يجري التقييم اللازم لفرص العمل المتاحة.

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مصراوي Masrawy

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