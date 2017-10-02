عباس: نبني الدولة الفلسطينية "طوبة طوبة"
عباس: نبني الدولة الفلسطينية "طوبة طوبة"
09:47 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
كتب - علاء المطيري:
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إنه سيأتي الوقت الذي نحصل فيه على دولة فلسطينية، لكن هناك حكومة متحكمة في سياسة إسرائيل وهي متعنتة وترفض دولة فلسطين.
وتابع في حوار مع "إكسترا نيوز": "نحن نبني الدولة الفلسطينية "طوبة طوبة"، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت وصبر، مشيرًا إلى أن الفلسطينين شعب مرابط.
وأكد عباس أن الدولة الفلسطينية سيراها العالم وستكون عاصمتها القدس، مضيفًا: "لا أعرف إن كنت سأراها أنا أم لا".
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