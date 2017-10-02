المئات من داعش يسلمون أنفسهم للبيشمركة الكردية في كركوك
المئات من داعش يسلمون أنفسهم للبيشمركة الكردية في كركوك
09:40 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
المئات من داعش يسلمون أنفسهم للبيشمركة الكردية في
كركوك (العراق) - (د ب أ)
أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الاثنين، بأن المئات من عناصر داعش الفارين من معارك تحرير قضاء الحويجة سلموا أنفسهم إلى قوات البيشمركة في محاور انتشارها قرب مدينة كركوك /250 كيلومترا شمالي بغداد/ .
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن المئات من عناصر تنظيم داعش الهاربين من قضاء الحويجة مع عوائلهم سلموا انفسهم لمحاور البيشمركة في محور /حفته غار/ غربي قضاء داقوق جنوبي كركوك ومحور جنوب كركوك قرب /مريم بيك/ ومحور /قرية الملح/ بالقرب من قضاء الدبس شمال غربي كركوك".
وتابع أن "العوائل جرى التحفظ عليها وتدقيق هوياتهم وتقديم المساعدات الغذائية لهم، بينما تم نقل عناصر داعش لمواقع أخرى للتحقيق معهم وهم رهن الاعتقال حاليا".
وأوشكت القوات العراقية إتمام عملية تحرير قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك بعد معارك انطلقت قبل أكثر من اسبوع بمشاركة عناصر متعددة من القوات العراقية.
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