أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عباس: حماس قبلت تمكين السلطة في غزة ولا داعي للحديث عن الماضي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عباس: حماس قبلت تمكين السلطة في غزة ولا داعي للحديث عن الماضي

09:39 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

عباس: حماس قبلت تمكين السلطة في غزة ولا داعي للحديث عن الماضي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب - علاء المطيري: 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن حماس قبلت تمكين السلطة الفلسطينية على الأرض، مشيرًا إلى أننا ننتظر الانتخابات حتى يكون جميع الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وقال - في حوار مع قناة "اكسترا نيوز" عباس إن كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية، وتابع: "لن أستنسخ تجربة حزب الله اللبناني عندنا".

وعن تدخل قال نقبل تدخل مصر ولا أحد غيرها.

وعن الخلافات الخاصة بالموظفين في قطاع غزة قال إن كل شيء في غزة سيكون مسؤوليتنا.

وقال عباس إن جميع الفلسطينيين يحملون همًا واحدًا والجميع ارتكب أخطاء، مشيرًا إلى ضرورة نسيان الماضي والخلافات.

وتابع: "بيننا خلافات أيديولوجية مع حماس، لكننا جمعيًا جزء من الشعب الفلسطيني، لكن عندما يكونون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكونوا ضمن دولة واحدة بقانون واحد وسلاح واحد يحكمه نظام واحد".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عباس: نبني الدولة الفلسطينية "طوبة طوبة"

    أخبار

  • التلفزيون الرسمي الفلسطيني يبث من غزة لأول مرة بعد المصالحة

    أخبار

  • رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي قادة حماس في غزة

    أخبار

  • الأحمد: نجاح مهمة الفلسطينية في غزة سيفتح المجال لخطوات أخرى

    أخبار

إعلان

d4867f2289.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "