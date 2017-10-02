عباس: حماس قبلت تمكين السلطة في غزة ولا داعي للحديث عن الماضي

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن حماس قبلت تمكين السلطة الفلسطينية على الأرض، مشيرًا إلى أننا ننتظر الانتخابات حتى يكون جميع الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وقال - في حوار مع قناة "اكسترا نيوز" عباس إن كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية، وتابع: "لن أستنسخ تجربة حزب الله اللبناني عندنا".

وعن تدخل مصر قال نقبل تدخل مصر ولا أحد غيرها.

وعن الخلافات الخاصة بالموظفين في قطاع غزة قال إن كل شيء في غزة سيكون مسؤوليتنا.

وقال عباس إن جميع الفلسطينيين يحملون همًا واحدًا والجميع ارتكب أخطاء، مشيرًا إلى ضرورة نسيان الماضي والخلافات.

وتابع: "بيننا خلافات أيديولوجية مع حماس، لكننا جمعيًا جزء من الشعب الفلسطيني، لكن عندما يكونون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكونوا ضمن دولة واحدة بقانون واحد وسلاح واحد يحكمه نظام واحد".