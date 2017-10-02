السجن 20 يوما لزعيم المعارضة الروسية لدعوته أنصاره إلى التظاهر

موسكو - (د ب أ)

تعرض زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، وهو الشخصية الرئيسية في حركة احتجاج ضد قيادة الدولة، للسجن 20 يوما اليوم الاثنين لدعوته أنصاره إلى المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها.

وجرى اعتقال نافالني يوم الجمعة الماضي قبيل مسيرة احتجاج كان من المفترض أن تنظم في نيجني نوفجورود خامس أكبر مدينة في روسيا.

وفي معرض الدفاع عن نفسه قال زعيم المعارضة إن المسيرة تم التصريح بها في بادئ الأمر، لكن جرى سحب التصريح في وقت لاحق.

يذكر أن نافالني سبق اعتقاله في يونيو الماضي في ظل ظروف مماثلة قبيل مسيرة احتجاجية في موسكو وقضى شهرا في السجن.

ويأمل نافالني في منافسة الزعيم فلاديمير بوتين، الذي يتولى مقاليد الرئاسة الروسية منذ فترة طويلة، على المنصب الرئاسي في انتخابات العام القادم، لكن من غير المحتمل السماح له بالترشح بسبب إدانته بالاختلاس.