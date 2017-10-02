إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط
إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط
09:33 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط
أسيوط - أسامة صديق:
تعرّض 10 أشخاص للإصابة، اليوم الإثنين، نتيجة لانقلاب سيارة ربع نقل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من الشرطة يفيد وصول 10 أشخاص، بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبنوب، أمام قرية بنى محمديات.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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