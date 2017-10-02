إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط



أسيوط - أسامة صديق:

تعرّض 10 أشخاص للإصابة، اليوم الإثنين، نتيجة لانقلاب سيارة ربع نقل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من الشرطة يفيد وصول 10 أشخاص، ‏بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبنوب، أمام قرية بنى محمديات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.