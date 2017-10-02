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إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

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مصراوي Masrawy

إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

09:33 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط


أسيوط - أسامة صديق:

تعرّض 10 أشخاص للإصابة، اليوم الإثنين، نتيجة لانقلاب سيارة ربع نقل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من الشرطة يفيد وصول 10 أشخاص، ‏بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبنوب، أمام قرية بنى محمديات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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