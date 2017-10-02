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"تموين كفر الشيخ": لا وجود لعطر "ريلاكس" القاتل بأسواق المحافظة

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مصراوي Masrawy

"تموين كفر الشيخ": لا وجود لعطر "ريلاكس" القاتل بأسواق المحافظة

09:31 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

عطر ريلاكس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة بكفر الشيخ، إن حملات تموينية جرى شنها على الأسواق، لا سيما في محال العطور، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة الماضية وإلى الآن، بشأن البحث عن أحد أصناف العطور، يسمى "ريلاكس"، بعدما أثير من أخبار مفادها أنه يتسبب في وفاة كل من يستعمله.

وأكد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي" اليوم الإثنين، أن المديرية تلقت خلال الفترة الماضية، منذ ما يقرب 15 يومًا، إشارة من وزارة التموين عبر خطاب رسمي، يفيد بالبحث عن العطر المذكور، وضبطه والتحفظ على أي كميات يجرى ضبطها، وأخذ عينات منه وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من خلوه من أي مواد ضارة.

وأشار حبيب، إلى أنه وجه مديري الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، بشن حملات على محال العطور في الأسواق، عقب وصول منشور وزارة التموين، لافتًا إلى أنه لم يجرِ العثور عليه إلى الآن، ضمن الأصناف المعروضة للبيع بتلك المحال.

وأوضح حبيب أن سبب إرسال وزارة التموين لهذا المنشور، جاء نتيجة انتشار أنباء حول تهريب المنتج عن طريق أحد المنافذ الجمركية، واحتوائه على مواد مصنعة تضر كل من يستعمله، ومن الممكن أن تؤدى للوفاة، لذا وجهت الوزارة المديريات، عبر هذا المنشور، بشن حملات على محال العطور للبحث عنه، والتحفظ عليه كإجراء احترازي.

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مصراوي Masrawy

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