ضبط عملات أثرية بمنزل عامل أثناء تنقيبه عن الآثار بالبدرشين

التنقيب عن الاثار

كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار بالجيزة، اليوم الإثنين، من ضبط عامل؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بمركز البدرشين.

معلومات وردت للعقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، أن "م. م."، 30 سنة، عامل، يقوم بأعمال الحفر والتنقيب خلسة عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة ميت رهينة.

بالعرض على اللواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، أمر بضبط المتهم في حالة تلبس، وداهمت مأمورية المنزل بقيادة المقدم عمر رسلان، والنقيب بهاء فوزي، وتم صبطه.

وتبين أن المتهم قام بحفر بئر بقطر 3 أمتار، وعمق 7 أمتار، كما عُثر على عملات أثرية تعود للعصر البطلمي.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، إلى النيابة العامة للتحقيق.