البنا يستجيب لمزارعي سيناء ويوجه بتوفير احتياجاتهم بنصف الثمن

كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير احتياجات مزارعي محافظتي شمال وجنوب سيناء من القمح والشعير، مدعومة بنصف الثمن.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها الاثنين، أن ذلك يأتي في استجابة سريعة وعاجلة، لمطالب أهالي وأبناء سيناء بتخفيض أسعار تقاوي القمح والشعير لرفع العبء عن كاهلهم وتشجيع عمليات التوسع في زراعة محصولي القمح والشعير.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لدعم مزارعي المحافظتين والتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، بما يساهم في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة في سيناء الغالية، تماشيا مع توجيهات الحكومة وتعليمات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وبلغت احتياجات محافظتي شمال وجنوب سيناء من تقاوي محصول القمح حوالي 97 طن و560 كيلو، منها 30 طن لمحافظة شمال سيناء، و67 طن و 560 كيلو لمحافظة جنوب سيناء، بينما تبلغ احتياجات مزارعي المحافظتين من محصول الشعير حوالي 53 طن و870 كيلو، منها 20 طن لمحافظة شمال سيناء و 33 طن و 780 كيلو لمحافظة جنوب سيناء.​