الخارجية تهيب بالمواطنين التأكد من سلامة إجراءات استقدامهم للعمل في لبنان

القاهرة- (أ ش أ):

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين توخي أقصى درجات الحذر في إتباع الإجراءات القانونية الخاصة باستقدامهم للعمل في لبنان، والتأكد من توافر فرص عمل حقيقية لدى كفلاء موثوقين ، وفي إطار المهن التي يجيز القانون ممارستها لغير اللبنانيين.

ودعت الوزارة- فى بيان صحفي الاثنين- المواطنين عدم سداد مبالغ مالية لشبكات السمسرة التي يعمل أغلبها تحت ستار شركات التنظيف، والتي تقوم باستقدام العمالة دون توفير فرص عمل حقيقية مما يؤدي إلى عملهم في وظائف غير التي حضروا للعمل بها، حيث يترتب على ذلك صعوبة الحصول على الإقامة أو إنتهاء الأمر بالترحيل من قبل السلطات اللبنانية لمخالفة نظام العمل.

وحثت وزارة الخارجية المواطنين الراغبين بالعمل في لبنان على التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، وجدية فرص العمل المتاحة من خلال المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت الذي يجري التقييم اللازم لفرص العمل المتاحة.