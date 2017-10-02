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التلفزيون الرسمي الفلسطيني يبث من غزة لأول مرة بعد المصالحة

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مصراوي Masrawy

التلفزيون الرسمي الفلسطيني يبث من غزة لأول مرة بعد المصالحة

09:35 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

التلفزيون الرسمي الفلسطيني يبث من غزة لأول مرة بعد المصالحة

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله

كتب - علاء المطيري:
بدأ تلفزيون السلطة الرسمي " فلسطين" يبث أول نشراته الإخباربة من قطاع غزة، اليوم الإثنين، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات.

ذكر ذلك المركز الفلسطيني للإعلام على صفحته على "فيسبوك".

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، حيث أجرى جولة تفقدية في حي الشجاعية ومخيم الشاطئ، لتفقّد أحد المنازل التي دمّرها الاحتلال خلال حربه الأخيرة على القطاع.

كما التقى الحمد لله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بحضور وفد مصري، والوفد الحكومي المرافق، ورئيس هيئة الشون المدنية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء الفلسطيني، قال: "إننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة تؤسس لشراكة حقيقية في تحمل المسؤوليات لإنتشال غزة من الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مضيفًا: "يسرني أن ألبي هذه الدعوة، وأن أجتمع بكم في كنف غزة الأبية، وفي ظل أجواء تسودها الكثير من الإيجابية والتفاهم بل والطاقة لإستكمال بناء غزة وتلبية إحتياجات وتطلعات أهلنا فيها".

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مصراوي Masrawy

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