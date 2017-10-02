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محافظة الأقصر: بحث اتفاقية تآخي مع فيتنام في قطاع السياحة

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مصراوي Masrawy

محافظة الأقصر: بحث اتفاقية تآخي مع فيتنام في قطاع السياحة

09:24 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

محافظة الأقصر: بحث اتفاقية تآخي مع فيتنام في قطاع السياحة

اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

استقبل اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، السيد السفير دو هوانغ لونغ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة والوفد المرافق له، الذين يزورون المحافظة السياحية لمدة يوم واحد، لمناقشة سبل البدء في توقيع اتفاقية التآخي بين مدينتي الأقصر ونينه بينه الفيتنامية.

وناقش الجانبان، سبل التعاون المشترك بين المدينتين، لا سيما في المجال السياحي، حيث ناقش اللواء حاتم زين العابدين سبل زيادة أعداد السياح القادمين من فيتنام لزيارة الأقصر، وتبادل المنتجات اليدوية بين المدينتين التي تعبّر عن تراث وثقافة كل شعب.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية فيتنام عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر التاريخية والسياحية، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يزورها، مشيدًا بعظمة الحضارة المصرية الفرعونية وانبهاره بها، حيث زار والوفد المرافق، معبد الأقصر بالبر الشرقي، ومعبد حتشبسوت بالبر الغربي للمدينة.

وطالب السفير الفيتنامي، بالحصول على المعلومات الكافية عن مدينة الأقصر السياحية لكي يتم عرضها عبر وسائل الإعلام في فيتنام بغرض الترويج السياحي وزيادة الحركة السياحية بين مدينتي الأقصر ونينه بينه.

تأتى زيارة سفير فيتنام إلى مدينة الأقصر، استكمالاً لنتائج زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح إلى جمهورية فيتنام، واختيار مدينة سياحية مصرية لتوقع اتفاقية تآخى وصداقة مع أشهر المدن السياحية الفيتنامية، واختارت السفارة الفيتنامية بالقاهرة، مدينة الأقصر السياحية التي تضم أكثر من ثلثي آثار العالم.

 

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