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تحويلات مرورية بعد انفجار خط مياه في وسط أسيوط

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مصراوي Masrawy

تحويلات مرورية بعد انفجار خط مياه في وسط أسيوط

09:24 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

تحويلات مرورية بعد انفجار خط مياه في وسط أسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

شهد شارع الهلالي بوسط مدينة أسيوط، اليوم الإثنين، انفجار خط المياه المار بالشارع إثر كسر مفاجئ؛ ما نتج عنه انهمار المياه بصورة غزيرة، وأدت إلى توقف الحركة المرورية لمدة جاوزت الساعة.

وتحاول شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي شرق أسيوط، السيطرة على الموقف وشفط المياه من الشوارع عن طريق دفع بسيارات الكسح لإعادة حركة المرور بشكل طبيعي، فيما حولت الأجهزة المعنية بالمحافظة خطوط السير بالمنطقة لضمان السيولة المرورية دون تأثر أو عائق.

وأوضح مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أنه يجري عمل مناورات بـ"محابس" المنطقة وفتحها على خطوط بديلة لتجنب انقطاع المياه عن المنطقة، حتى الانتهاء من أعمال الإصلاحات، وأوضح أن الشركة أعلنت الاستنفار لاحتواء الانفجار المفاجئ لخط المياه للعمل على عدم تأثر الأهالي بمستوى الخدمة المقدمة.

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