أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بعد غضب السعوديين منه بسبب تدوينة.. ساويرس: لم أقصد المعايرة

Google+ Print
بعد غضب السعوديين منه بسبب تدوينة.. ساويرس: لم أقصد المعايرة بعد غضب السعوديين منه بسبب تدوينة.. ساويرس: لم أقصد المعايرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أثارت تدوينة رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، حالة من الغضب بين عدد من السعوديين.

وكان ساويرس، نشر صورة لأول رخصة قيادة  تمنح لسيدة مصرية، معلقًا عليها: «المواطنة المصرية عباسية أحمد فرغلي من مدينة الإسكندرية هي صاحبة أول رخصة قيادة سيارة خاصة تصدر لسيدة في بتاريخ 25 يوليو 1919 لمدة عام ذلك بعد منح المصرية للسيدات حق قيادة السيارات»، ما اعتبروه سخرية من قرار المملكة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات.

Capture

شاهد أيضا

فقد هاجمه شخص يدعى سليمان غازي، إذا قالت في إحدى تدويناته: «كلامي واضح .. حدث النعمة ليس نحن ..ففي عز فقرنا وفي عز غناكم قبل النفط بقينا أعزاء في خيامنا في وقت كان الكثير يشحذ منكم كما تشحذون منا الآن»، وعلق على ساويرس عليها بقوله: «عيب».

وبرر ساويرس مقصده من تدوينته الأولى، بقوله: «لم يكن غرضي من التويتة إثارة أي خلاف أو معايرة بين أشقاء وحلفاء بل دعم وتشجيع المملكة على الخطوة التاريخية بالسماح للمرأة بالقيادة،  فكفى».

Capture

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "