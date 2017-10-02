بعد غضب السعوديين منه بسبب تدوينة.. ساويرس: لم أقصد المعايرة

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أثارت تدوينة رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، حالة من الغضب بين عدد من السعوديين.

وكان ساويرس، نشر صورة لأول رخصة قيادة تمنح لسيدة مصرية، معلقًا عليها: «المواطنة المصرية عباسية أحمد فرغلي من مدينة الإسكندرية هي صاحبة أول رخصة قيادة سيارة خاصة تصدر لسيدة في مصر بتاريخ 25 يوليو 1919 لمدة عام ذلك بعد منح الحكومة المصرية للسيدات حق قيادة السيارات»، ما اعتبروه سخرية من قرار المملكة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات.

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فقد هاجمه شخص يدعى سليمان غازي، إذا قالت في إحدى تدويناته: «كلامي واضح .. حدث النعمة ليس نحن ..ففي عز فقرنا وفي عز غناكم قبل النفط بقينا أعزاء في خيامنا في وقت كان الكثير يشحذ منكم كما تشحذون منا الآن»، وعلق على ساويرس عليها بقوله: «عيب».

وبرر ساويرس مقصده من تدوينته الأولى، بقوله: «لم يكن غرضي من التويتة إثارة أي خلاف أو معايرة بين أشقاء وحلفاء بل دعم وتشجيع المملكة على الخطوة التاريخية بالسماح للمرأة بالقيادة، فكفى».