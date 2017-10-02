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جوتيريش يعرب عن صدمته حيال هجوم لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

جوتيريش يعرب عن صدمته حيال هجوم لاس فيجاس

09:02 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

جوتيريش يعرب عن صدمته حيال هجوم لاس فيجاس

انطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ)
أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن صدمته حيال الهجوم الذي وقع في لاس فيجاس في الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وأمام مجموعة من الصحفيين في نيويورك، قال فرحان حق المتحدث باسم جوتيريش إن الأمين العام للأمم المتحدة " كان مصدوما ومنزعجا من هذا الهجوم المفزع في لاس فيجاس".

وأضاف حق أن جوتيريش سيبعث بخطاب تعزية إلى الأمريكية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدين مثل أعمال العنف هذه بغض النظر عن دوافعها.

كان رجل فتح النار على رواد مهرجان موسيقي في لاس فيجاس فأوقع عشرات القتلى ومئات المصابين، ولم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن لقي مثل هذا العدد من الأشخاص حتفه في جرائم من هذا النوع.

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