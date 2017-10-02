رئيس الوزراء يؤكد على إيجاد حلول طويلة الأجل للنهوض بقطاع السياحة

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بعدد من المستثمرين في قطاع السياحة، بحضور وزيري الطيران المدني والسياحة، للتعرف على المشاكل التي تواجه هذا القطاع، والمقترحات المطروحة لحلها.

وتناول الحضور عدداً من الموضوعات المرتبطة بمجال الاستثمار السياحي، من بينها إجراءات منح تأشيرات الدخول إلى مصر، وتذليل بعض الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الاستثمار في هذا المجال، كما أشاروا إلى أهمية إيجاد حل لموضوع انتخابات مجالس ادارات الغرف السياحية واتحادها، لتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الهام، كما طرحوا مقترحات للتنشيط السياحي في مدينة شرم الشيخ.

كما أشاد الحضور بحرص الحكومة على التواصل مع المستثمرين والعمل كفريق واحد من أجل التوصل إلى حلول جيدة تصب في صالح قطاع السياحة، كما ثمنوا ما تم تحقيقه من تطوير في المطارات، ودعوا إلى أهمية تنويع المقاصد السياحية بما يساهم في جذب المزيد من السياحة الوافدة من مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل تساهم في إصلاح منظومة السياحة بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويحسن من أوضاع القائمين على هذه المنظومة والعاملين بها، ووافق رئيس الوزراء على عدد من المقترحات التي تقدم بها الحاضرين، من بينها إطلاق حملة دعائية قوية لمصر في الخارج تكون موجهة للأسواق المستهدفة مؤكداً دعم الحكومة لهذه الحملة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وضع خريطة لتطوير السياحة من خلال تشكيل لجنة من الخبراء والمسئولين، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في بعض المقاصد والمواقع السياحية والأثرية، وطلب من الحضور خبراتهم بشأن سبل إدارة هذه المقاصد. كما وافق رئيس الوزراء على مراجعة إجراءات منح التأشيرات وتناول موضوع استخدام التأشيرة الإليكترونية.

ووعد رئيس الوزراء بإيجاد حل تشريعي مناسب لموضوع اجراء انتخابات مجالس ادارات الغرف السياحية واتحادها، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مديونيات الضرائب المستحقة لصالح الطيران العارض، وشدد على أهمية متابعة ما يتم تناوله في الاجتماع موجهاً بعقد اجتماع آخر الشهر القادم.