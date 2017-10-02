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"أم كلثوم".. أول مأذون شرعي من النساء بأسوان رسميًا

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مصراوي Masrawy

"أم كلثوم".. أول مأذون شرعي من النساء بأسوان رسميًا

08:45 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

اول سيدة تعمل مأذون شرعى بأسان

أسوان - إيهاب عمران:

تتسلم، غدًا الثلاثاء أم كلثوم محمد يونس، أول مأذون شرعي من النساء في تاريخ محافظة أسوان، مهام عملها الجديد بمحكمة الأسرة بشكل رسمي، بعد صدور قرار تعيينها في الرابع من مايو الماضي.

وقالت أم كلثوم، إنها سعيدة جدًا بقرار تعيينها أول مأذون بمحافظة أسوان، وستتوجه غدًا إلى محكمة الأسرة لاستلام دفاتر العمل الخاصة بالزواج وأحكامه، لافتةً إلى أنها سعت خلال الفترة السابقة للإصلاح بين المتخاصمين من الأزواج، وهو ما سيكون هدفها خلال الفترة المقبلة، سعيًا في تقليل نِسَب الطلاق المنتشرة في .

وأوضحت السيدة، البالغة من العمر 63 عامًا والمقيمة بقرية غرب أسوان، أنها حصلت على ليسانس دار علوم من جامعة القاهرة، وكانت تشغل وظيفة موجه أول تربية إسلامية بإدارة أسوان التعليمية قبل بلوغها سن المعاش.

وأشارت إلى أنها كانت السيدة الوحيدة ضمن 7 رجال تقدموا لشغل الوظيفة بمحكمة الأسرة بأسوان، وأن زوجها هو من ساعدها على ما وصلت إليه بعد أن رأى أن جميع شروط التقديم تنطبق عليها.

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