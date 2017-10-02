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أول دورة تدريبية لإعداد مدربات كرة القدم النسائية بالتعاون مع الدوري الإنجليزي (صور)

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أول دورة تدريبية لإعداد مدربات كرة القدم النسائية بالتعاون مع الدوري الإنجليزي (صور) أول دورة تدريبية لإعداد مدربات كرة القدم النسائية بالتعاون مع الدوري الإنجليزي (صور)

التحرير

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كتب - كريم قماح

شهدت اليوم الأثنين المدينة الشبابية بأبو قير بالأسكندرية إنطلاق أول دورة تدريبية لإعداد مدربات الأولمبياد الخاص في كرة القدم النسائية بالتعاون مع برنامج مهارات الدوري الإنجليزي الممتاز بالمجلس الثقافي البريطاني وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتستمر حتي يوم الأربعاء القادم 4 أكتوبر الجاري تحت رعاية المصرية للاتصالات وكوكاكولا الراعي الرئيسي للأولمبياد الخاص المصري. 

حضر حفل إفتتاح الدورة التدريبية الدكتور عماد محي الدين مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وعمرو الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص المصري والدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب وفايزة حيدر وعمر عبد الرشيد وبسنت طارق المحاضرين بالدورة التدريبية من برنامج مهارات الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلي 50 مشاركة بالدورة التدريبية من محافظات المختلفة.

قال الدكتور "عماد محي الدين" أنه ولأول مرة تقام دورة تدريبية لإعداد مدربات الأولمبياد الخاص في كرة القدم النسائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، معبراً عن سعادته بالجهود المضنية الذي يبذلها القائمون علي برنامج الأولمبياد الخاص المصري برئاسة وزير التنمية الإدارية والاتصالات السابق المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري .

أشار الدكتور "باسم تهامي" إلي الدور الفعال التي تقوم به الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة أمل جمال من دعم ومساندة لبرنامج الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة السابقة ومازالت مستمرة وآستضافة منشآت وزارة الشباب والرياضة المستمرة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري وتذليل كافة العقبات وإتاحة الفرصة أمام كافة ذوي القدرات الخاصة في مختلف محافظات مصر دون تفرقة .

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وصرح "الدكتور إكرامي الجمال" أن تلك الدورة التدريبية تعتبر إحدي إستعدادات الأولمبياد الخاص المصري لإقامة مراكز التدريب الرياضية في كرة القدم النسائية في مختلف محافظات مصر لأختيار العناصر المناسبة من المشاركات في مراكز التدريب والمسابقات المحلية والوطنية للمشاركة في أول كأس إقليمي للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية والمقرر إقامته في نهاية العام الجاري .

فيما قالت "شيماء البنا " مدير برنامج المهارات الأساسية للدوري الإنجليزي الممتاز بالمجلس الثقافي البريطاني أن إدارة البرنامج تسعي دائماً إلي عقد شراكات مجتمعية مختلفة من أجل الإرتقاء برياضة كرة القدم في مصر من خلال منهج علمي يشمل المهارات الأساسية للدوري الإنجليزي الممتاز ، معبرة عن سعادتها بعقد شراكة مع إدارة برنامج الأولمبياد الخاص المصري العريق. 

والجدير بالذكر أن تم آختيار مصر من قبل الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإستضافة أول كاس إقليمي للأولمبياد الخاص في كرة القدم النسائية في نهاية العام الحالي .

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