6 مرشحين في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي الأوليمبي

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أغلقت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأوليمبي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين أبوابها في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح.

هذا وقد تقدم اليوم 6 مرشحين علي عدد من المقاعد علي النحو التالي :

مقعد الرئيس: أحمد عثمان علي عفيفي

مقعد أمين الصندوق : خالد محمد السيد الشيخ

مقعد العضوية فوق السن : إيهاب محمد السيد الكاس

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هذا وتستأنف اللجنة في التاسعة من صباح الغد استقبال السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في التقدم بأوراق ترشحهم حيث يمتد عمل اللجنة الى الساعة الخامسة مساء، علما بأنه سيتم غلق باب الترشح نهائيا في الخامسة من مساء يوم السبت القادم الموافق السابع من أكتوبر.