أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

6 مرشحين في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي الأوليمبي

Google+ Print
6 مرشحين في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي الأوليمبي 6 مرشحين في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي الأوليمبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أغلقت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأوليمبي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين أبوابها في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح.

هذا وقد تقدم اليوم 6 مرشحين علي عدد من المقاعد علي النحو التالي :

مقعد الرئيس: أحمد عثمان علي عفيفي

مقعد أمين الصندوق : خالد محمد السيد الشيخ

مقعد العضوية فوق السن : إيهاب محمد السيد الكاس

شاهد أيضا

بهجت محمد ابراهيم

عز الدين عبد الجواد

أحمد محمد الغمري

هذا وتستأنف اللجنة في التاسعة من صباح الغد استقبال السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في التقدم بأوراق ترشحهم حيث يمتد عمل اللجنة الى الساعة الخامسة مساء، علما بأنه سيتم غلق باب الترشح نهائيا في الخامسة من مساء يوم السبت القادم الموافق السابع من أكتوبر. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)