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عبد الحميد حسن للاعبي النجم: «هنعلمكوا يعني إيه روح رياضية» (فيديو)

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عبد الحميد حسن للاعبي النجم: «هنعلمكوا يعني إيه روح رياضية» (فيديو) عبد الحميد حسن للاعبي النجم: «هنعلمكوا يعني إيه روح رياضية» (فيديو)

التحرير

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هاجم عبد الحميد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، لاعبي النجم الساحلي، بسبب الهدف الأول الذي سجله الفريق التونسي في شباك المارد الأحمر، خلال مباراة الفريقين أمس الأحد.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.  

وقال «حسن»، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج « الأهلي»، الذي يقدمه على قناة القلعة الحمراء، «خسرنا 2-1 بهدف لا علاقة له بالكرة، ولاعب النجم كان يستحق الطرد»، مضيفًا: «قمة عدم الروح الرياضية اللي شفناها امبارح، هنعلمكوا الروح الرياضية لما تيجوا ».

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