السودان: بدء النزع القسري للأسلحة منتصف أكتوبر الجاري

الخرطوم - (أ ش أ):

قررت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالسودان بدء مرحلة النزع القسري للأسلحة في كل الولايات منتصف أكتوبر الجاري.

وتابعت اللجنة - خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، بالقصر الجمهوري بالخرطوم برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن - عمليات جمع السلاح والأثر الإيجابي الذي أحدثته في مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية.

واستمعت اللجنة إلى تقارير مفصلة من عدد من الوزراء والولاة حول سير عمليات الجمع.