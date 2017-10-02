السودان: بدء النزع القسري للأسلحة منتصف أكتوبر الجاري
السودان: بدء النزع القسري للأسلحة منتصف أكتوبر الجاري
08:47 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
أرشيفية
الخرطوم - (أ ش أ):
قررت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالسودان بدء مرحلة النزع القسري للأسلحة في كل الولايات منتصف أكتوبر الجاري.
وتابعت اللجنة - خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، بالقصر الجمهوري بالخرطوم برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن - عمليات جمع السلاح والأثر الإيجابي الذي أحدثته في مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية.
واستمعت اللجنة إلى تقارير مفصلة من عدد من الوزراء والولاة حول سير عمليات الجمع.
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