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بوتين: هجوم لاس فيجاس "وحشي"

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مصراوي Masrawy

بوتين: هجوم لاس فيجاس "وحشي"

08:43 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

موسكو - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الأمريكي دونالد في هجوم لاس فيجاس، الذي أوقع، اليوم الإثنين، عشرات الضحايا ومئات المصابين.

جاء ذلك في برقية تعزية أرسلها الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكر بيان صدر عن الكرملين، مساء اليوم.

وأشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس الروسي أعرب أيضا في برقيته، عن صدمته من وحشية الجريمة وتعاطفه ودعمه لأسر الضحايا وأصدقائهم، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وكانت شرطة مدينة لاس فيجاس الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن شخصا يُدعى ستيفن بادوك، 64 عاما، فتح النيران على المتواجدين بإحدى مباني منتجع "ماندلي باي" بالمدينة، حيث كان يُقام عرض موسيقي؛ مما أسفر عن سقوط 58 قتيلا وما يزيد على 500 مصاب - وفق آخر حصيلة أعلنتها الشرطة الأمريكية.

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