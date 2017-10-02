"مميش" يوقع عقد بناء كراكتين مع شركة ihc الهولندية.. غدًا

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

يوقع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، غدًا الثلاثاء، اتفاقية خاصة بتنفيذ وبناء كراكتين لخدمة المجرى الملاحي للقناة مع مسئولي شركة ihc الهولندية.

وكشف المهندس محمد الدسوقي، مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس لـ"مصراوي"، إن الفريق مميش حرص على تحديث أسطول الكراكات لتقادم بعضها، ونظرًا لارتباط الإدارة بتنفيذ أعمال تكريك عدد من المشروعات الحالية.

وقال الدسوقي: "سيجري غدًا الثلاثاء، التعاقد على بناء كراكتين بإحدى أهم الشركات العالمية بهولندا والمتخصصة في مجال صناعة الكراكات".

وأضاف، أن أسطول الكراكات بهيئة القناة يضم حاليًا 9 كراكات، تبين تقادم اثنتين منها، وهما الكراكة طارق بن زياد 1977، ومحمود يونس 1980، فبدأ التفكير في بناء كراكتين حفار بقدرة مضاعفة، لافتًا إلى أن متوسط عمر الكراكة "life time" هو 40 عامًا.

وأوضح الدسوقي، أن الجدول الزمني لصناعة الكراكة يختلف حسب إدراج التعاقد في جدول أعمال الترسانة المصنعة وحجم الكراكة وطاقتها ومعداتها، ليصل المتوسط إلى عامين، وأن قدرة الحفار تغير في شكل الكراكة، كما حرصت الهيئة على مضاعفة قدرة الحفار للكراكتين الجدد ليصل إلى 4800 كيلو وات، وتضاعفت قدرة الأوناش واختلف التصميم عن الكراكات القديمة.

وعن جدوى مضاعفة قدرة حفار الكراكتين الجدد، يوضح الدسوقي، أن التربة عند الكيلو 135 بجنوب القناة صلبة، وهو ما أبطأ عمل الكراكات الحالية في هذه المنطقة، ولم يحقق معدل الإنجاز جدوى اقتصادية صحيحة، لذا أصبحت الحاجة لمضاعفة قدرة حفار الكراكات الجديدة لإنجاز الأعمال وتحقيق عائد سريع.

وعن خبرة الهيئة في مجال صناعة الكراكات، يوضح الدسوقي: "كان لنا واقعتا تصنيع، منها الكراكة العاشر من رمضان، والتي صنعت في ترسانة بورسعيد البحرية، وجار تجهيزها للعمل بمشروع مدخل ورش التحركات، وعلى الصعيد الدولي، هناك دول وشركات عالمية، لها باع طويل في هذا المجال، منها"IHC" بهولندا، ترسانة أولينك بكرواتيا، وميتسوبيشي باليابان".