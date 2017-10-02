أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأزهر تعليقًا على هجوم "لاس فيجاس": الإرهاب لا دين ولا وطن له

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأزهر تعليقًا على هجوم "لاس فيجاس": الإرهاب لا دين ولا وطن له

08:32 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع بمدينة "لاس فيغاس" الأمريكية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين.

وأكد الأزهر، في بيان له اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي استهدف مواطنين أبرياء، يبرهن مجددًا على أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، وأنه على المجتمع الدولي أن يوحد جهوده في مواجهة الجماعات والأفكار التي تحض على الكراهية والتطرف، وتبرر لإزهاق الأنفس البريئة، دون جريرة أو ذنب.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • .. الطيب للسفير الإسباني: الأزهر حريص على توصيل رسالة السلام

    أخبار

  • بالفيديو .. رئيس البرلمان الصومالي للطيب: بلادنا بحاجة إلى الأزهر

    أخبار

  • رئيس الوزراء أمام البرلمان: نجحنا في تحقيق الاستقرار بفضل دعم النواب

    أخبار

  • تدين حادث مقتل سيدتين طعنا بالسكين في مارسيليا

    أخبار

إعلان

ff1f76a870.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "