الأزهر تعليقًا على هجوم "لاس فيجاس": الإرهاب لا دين ولا وطن له

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع بمدينة "لاس فيغاس" الأمريكية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين.

وأكد الأزهر، في بيان له اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي استهدف مواطنين أبرياء، يبرهن مجددًا على أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، وأنه على المجتمع الدولي أن يوحد جهوده في مواجهة الجماعات والأفكار التي تحض على الكراهية والتطرف، وتبرر لإزهاق الأنفس البريئة، دون جريرة أو ذنب.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.